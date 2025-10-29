Дзюба в восторге от игрока «Локо: «Пацан заслуживает огромнейшего уважения»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высоко оценил игру защитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

В 13-м туре РПЛ между «Акроном» и «Локо» (1:1) 23-летний россиянин был заменен в перерыве.

«В очередной раз удивился к отношению к Артему Карпукасу. Я считаю, что это лучший игрок «Локомотива» наряду с Батраковым. В первом тайме он 3–4 просто потрясающих передачи делает. Но я еще со своих времен замечаю, что как что – козлом отпущения назначается он. Этот пацан заслуживает уважения просто огромнейшего. Уверен, что его любая команда России, тот же «Зенит», заберет с руками и ногами. Так относиться к нему неправильно», – сказал Дзюба.