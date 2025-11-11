Символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 15-го тура РПЛ.
Вратарь: Богдан Овсянников («Оренбург»).
Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Свен Карич («Пари НН»), Дмитрий Кабутов («Рубин»).
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Артем Карпукас («Локомотив»), Кирилл Щетинин («Ростов»).
Нападающие: Пабло Солари («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Николай Комличенко («Локомотив»).
Тренер: Магомед Адиев («Крылья Советов»).
Источник: «РБ Спорт»