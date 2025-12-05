Корнеев выявил странное явление в российском футболе

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию вокруг капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Стороны не договорились о продлении контракта, и игрок, скорее всего, перейдет в ЦСКА.

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.

29-летний полузащитник провел за московскую команду 273 матча и забил 13 голов.

«Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Да, были разные моменты в плане игры. Но это местный парень, который столько лет провел в команде.

Та игра, которую он сейчас показывает, – это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же ослабление «Локомотива». Это очевидно. Посмотрите, сколько Баринов приносит очков. Он как будто вернулся в свою лучшую версию.

По‑моему, он должен был быть продлен. Но, наверное, руководству «Локомотива» виднее.

Почему они этого не делают? Не знаю», – сказал Корнеев.