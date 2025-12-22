Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»

Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»

Сегодня, 19:19

80-летний президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о периоде с употреблением антидепрессантов.

– Вы когда-нибудь пили антидепрессанты?

– Да.

– Серьезно?

– Конечно. В Москве жить и не пить антидепрессанты? (смеется)

– Нет, ну правда?

– Работать на этой работе и не пить антидепрессанты? (смеется) Но вовремя остановился.

– Соскочили?

– Соскочил.

– Как долго пили?

– Не знаю, полгода, может быть. Это было в 90-е: 96-й, 98-й, вот в эти годы примерно.

– А я думал, у вас была такая спокойная жизнь: тренер сборной, вообще лафа, со страной черт знает что происходит, вы так спокойно ведете работу, а вы антидепрессанты, оказывается, пили.

– Оказывается, да. Оказывается, это не такая спокойная работа.

– Я правильно понимаю, вы потеряли сон, все сопутствующие?

– Сон – это сигнал. Первый сигнал. Ну, справился.

– И с тех пор – ни разу?

– Не, с тех пор не пью.

– Вам прописали их, да?

– Прописали. Меня увел в сторону вроде бы хороший специалист, вроде бы большой специалист. Такое время было, когда все перестраивалось, и врачи начинали думать больше о собственном заработке.

Я думаю, что это одна из причин была того, что он поставил такой диагноз.

– Чтобы вы продолжали к нему ходить?

– Да-да-да.

– У вас такая гипотеза?

– Гипотеза, да. Ну сейчас, со временем, прошло время, и я, конечно, так с улыбкой это все говорю.

Но нашлись другие врачи, которые сказали, что все по-другому. Примерно так, что это всего-навсего буря в стакане. И когда ты понимаешь, что это буря в стакане и когда тебе говорят, что ты должен сам справиться.

– Но у вас же потом были такие перегрузки.

– Сумасшедшие. Я понимаю, почему у меня операций, ну таких серьезных, штук 15. Я понимаю.

– Это все перегрузки сознания?

– Нервные, нервные перегрузки, да.

– И получается, у вас были стрессы куда более мощные, при этом вы обходились без антидепрессантов?

– Ну да, без антидепрессантов обходился и, ну как вам сказать, жалко что не пил (смеется).

– В смысле?

– Ну надо было в это время так, понемногу. Ну как вот Чазов возглавлял Академию, как он говорил: 50-70 грамм коньяка на ночь – это нормально.

– Ну так потом не остановиться: там где 75, там и 150 «белой».

– Не остановится – это у кого характера нет. А тренер должен иметь характер, футболист должен иметь характер.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи
