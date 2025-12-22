Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»

80-летний президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о периоде с употреблением антидепрессантов.
– Вы когда-нибудь пили антидепрессанты?
– Да.
– Серьезно?
– Конечно. В Москве жить и не пить антидепрессанты? (смеется)
– Нет, ну правда?
– Работать на этой работе и не пить антидепрессанты? (смеется) Но вовремя остановился.
– Соскочили?
– Соскочил.
– Как долго пили?
– Не знаю, полгода, может быть. Это было в 90-е: 96-й, 98-й, вот в эти годы примерно.
– А я думал, у вас была такая спокойная жизнь: тренер сборной, вообще лафа, со страной черт знает что происходит, вы так спокойно ведете работу, а вы антидепрессанты, оказывается, пили.
– Оказывается, да. Оказывается, это не такая спокойная работа.
– Я правильно понимаю, вы потеряли сон, все сопутствующие?
– Сон – это сигнал. Первый сигнал. Ну, справился.
– И с тех пор – ни разу?
– Не, с тех пор не пью.
– Вам прописали их, да?
– Прописали. Меня увел в сторону вроде бы хороший специалист, вроде бы большой специалист. Такое время было, когда все перестраивалось, и врачи начинали думать больше о собственном заработке.
Я думаю, что это одна из причин была того, что он поставил такой диагноз.
– Чтобы вы продолжали к нему ходить?
– Да-да-да.
– У вас такая гипотеза?
– Гипотеза, да. Ну сейчас, со временем, прошло время, и я, конечно, так с улыбкой это все говорю.
Но нашлись другие врачи, которые сказали, что все по-другому. Примерно так, что это всего-навсего буря в стакане. И когда ты понимаешь, что это буря в стакане и когда тебе говорят, что ты должен сам справиться.
– Но у вас же потом были такие перегрузки.
– Сумасшедшие. Я понимаю, почему у меня операций, ну таких серьезных, штук 15. Я понимаю.
– Это все перегрузки сознания?
– Нервные, нервные перегрузки, да.
– И получается, у вас были стрессы куда более мощные, при этом вы обходились без антидепрессантов?
– Ну да, без антидепрессантов обходился и, ну как вам сказать, жалко что не пил (смеется).
– В смысле?
– Ну надо было в это время так, понемногу. Ну как вот Чазов возглавлял Академию, как он говорил: 50-70 грамм коньяка на ночь – это нормально.
– Ну так потом не остановиться: там где 75, там и 150 «белой».
– Не остановится – это у кого характера нет. А тренер должен иметь характер, футболист должен иметь характер.