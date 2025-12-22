Введите ваш ник на сайте
Определен лучший форвард в истории чемпионата России

Сегодня, 19:58
8

Журнал «Футбол» с помощью специальной методики выявил сильнейшего форварда в истории чемпионата России. Им оказался Артем Дзюба.

«Каждый из основных статистических показателей (матчи, голы, голевые передачи) мог принести игроку от 20 до 1 балла – в зависимости от его позиции в исторической двадцатке по этому параметру (с 1-й по 20-ю).

Каждое чемпионство добавляло в копилку 10 очков, серебро или бронза – по 5 (но только для сезонов, в которых футболист принял участие хотя бы в 50% игр). Наконец, каждое первое место в списках «33 лучших» по версии РФС премировалось 15 рейтинговыми баллами, а второе или третье – пятью», – пояснили методику исследователи.

  • Дзюба в РПЛ с 2006 года.
  • В 460 матчах турнира у Артема 174 гола, 107 ассистов.
  • У 37-летнего игрока контракт с «Акроном» до лета.

Еще по теме:
Дзюба пока останется лучшим бомбардиром сборной России: известна причина 10
Результаты голосования «Спорт-Экспресса» за звание лучшего игрока 2025 года в России 1
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России» 7
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1766425495
Смолов выше Вагнера, Чалов выше Павлюченко, Ерохин выше Думбия, сразу видно, что методика сильная.
Ответить
Gwynbleidd
1766425580
Чушь какая то... Что бы Дзюбу порадовать сделали рейтинг?
Ответить
ziborock
1766426400
Посмотрел рейтинг...ну чисто поржать!)))
Ответить
vek410
1766426773
Я так понимаю, что Дзюба баллы раскидывал?
Ответить
Skull_Boy
1766429166
Самые топ-напы были у ЦСКА, где даже эта фальшивая стата подтверждает
Ответить
Cleaner
1766430636
Кержаков опять в ФИФА жаловаться будет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
NewLife
1766431806
Нельзя достижения и результаты большого количества игроков приписывать одному человеку. Идиотская таблица, составленная глупцами(.
Ответить
АлексМак
1766434899
Бред! Керж и Аршавин однозначно лучше! Кроме того Выше Дзюбы нужно ставить ещё и Халка с Данни. А их нет. Следовательно,- не правильная у них методика или кому-то нужная в целях рекламы. Например Дзюбе неуёмному.
Ответить
Главные новости
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
23:48
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
23:36
2
Тикнизян раскрыл, сколько денег потерял из-за перехода в «Црвену Звезду»
23:23
ФотоИгрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
23:11
Канчельскис ответил, кто восстанавливает репутацию российского футбола в Европе
22:56
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
22:48
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
22:40
1
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
22:22
11
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
21:47
