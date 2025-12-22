Определен лучший форвард в истории чемпионата России

Журнал «Футбол» с помощью специальной методики выявил сильнейшего форварда в истории чемпионата России. Им оказался Артем Дзюба.

«Каждый из основных статистических показателей (матчи, голы, голевые передачи) мог принести игроку от 20 до 1 балла – в зависимости от его позиции в исторической двадцатке по этому параметру (с 1-й по 20-ю).

Каждое чемпионство добавляло в копилку 10 очков, серебро или бронза – по 5 (но только для сезонов, в которых футболист принял участие хотя бы в 50% игр). Наконец, каждое первое место в списках «33 лучших» по версии РФС премировалось 15 рейтинговыми баллами, а второе или третье – пятью», – пояснили методику исследователи.