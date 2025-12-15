Введите ваш ник на сайте
Радимов жил в Испании с двумя стриптизершами

15 декабря, 22:10
11

Владислав Радимов поделился воспоминаниями о жизни в Испании в период выступлений за «Сарагосу» (1996-2001).

«Я пробыл три года за границей и вернулся [в аренду в «Динамо»] – была ужасная ностальгия. Причиной тому была семейная история: я развелся с женой, и она с ребенком переехала жить в Россию.

Естественно, я начал нарушать режим. Я об этом неоднократно говорил. Сейчас в футболе уже немного другая история.

У меня был снят коттедж, в котором я жил, и со мной жили две девчонки, которые работали в стриптиз-клубе. Я познакомился с ними там. И поскольку у меня было много спален, а они русские, я говорю: «Живите».

При том что я ни с одной из них не переспал. И в какой-то момент я понял, что хочу домой, что я не могу здесь больше жить», – рассказал Радимов.

  • Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
  • За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
  • Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
k611
1765827653
К чему эта информация? Непонятно...
Ответить
Интерес
1765828501
Как его там...а-меценат!
Ответить
NewLife
1765833011
Для чего эта фигня - не самый захватывающий сюжет. Думаю, у многих есть что сказать о своих похождениях, но нормальные люди этим не хвалятся.
Ответить
алдан2014
1765841861
Какой ты добрый Владик.и бескорыстный,а Танька не оценила
Ответить
Александр-Балашов-google
1765842888
Отхорохорил небось обеих в тройничке, а теперь ни-ни.
Ответить
neim
1765844345
Звездит ! ))).
Ответить
Psih86
1765864054
Если это правда, то хочется сказать, ну ты и дебил.....
Ответить
R_a_i_n
1765864184
Буланову даже шлюхи не дают!
Ответить
zigbert
1765864800
Не похоже это на принципы Радимова.
Ответить
Каратель помойников
1765867516
Вот если бы стриптизеры были,буланиха бы не растерялась
Ответить
  • Читайте нас: 