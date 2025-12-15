Радимов жил в Испании с двумя стриптизершами

Владислав Радимов поделился воспоминаниями о жизни в Испании в период выступлений за «Сарагосу» (1996-2001).
«Я пробыл три года за границей и вернулся [в аренду в «Динамо»] – была ужасная ностальгия. Причиной тому была семейная история: я развелся с женой, и она с ребенком переехала жить в Россию.
Естественно, я начал нарушать режим. Я об этом неоднократно говорил. Сейчас в футболе уже немного другая история.
У меня был снят коттедж, в котором я жил, и со мной жили две девчонки, которые работали в стриптиз-клубе. Я познакомился с ними там. И поскольку у меня было много спален, а они русские, я говорю: «Живите».
При том что я ни с одной из них не переспал. И в какой-то момент я понял, что хочу домой, что я не могу здесь больше жить», – рассказал Радимов.
- Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
- За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
- Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».