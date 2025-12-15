Радимов жил в Испании с двумя стриптизершами

Владислав Радимов поделился воспоминаниями о жизни в Испании в период выступлений за «Сарагосу» (1996-2001).

«Я пробыл три года за границей и вернулся [в аренду в «Динамо»] – была ужасная ностальгия. Причиной тому была семейная история: я развелся с женой, и она с ребенком переехала жить в Россию.

Естественно, я начал нарушать режим. Я об этом неоднократно говорил. Сейчас в футболе уже немного другая история.

У меня был снят коттедж, в котором я жил, и со мной жили две девчонки, которые работали в стриптиз-клубе. Я познакомился с ними там. И поскольку у меня было много спален, а они русские, я говорю: «Живите».

При том что я ни с одной из них не переспал. И в какой-то момент я понял, что хочу домой, что я не могу здесь больше жить», – рассказал Радимов.