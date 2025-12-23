Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие клубы разочаровали его в первой части сезона РПЛ.

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера, который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся.

Ну и помимо «Сочи» – «Спартак» и «Динамо», – сказал Радимов.