Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ

Сегодня, 08:50
4

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие клубы разочаровали его в первой части сезона РПЛ.

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера, который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся.

Ну и помимо «Сочи» – «Спартак» и «Динамо», – сказал Радимов.

  • «Сочи» по итогам 18 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице с 9 очками.
  • «Спартак» идет на шестой позиции (29 очков), «Динамо» – на 10-й (21 очко).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Динамо Радимов Владислав
Литейный 4 (returned)
1766472601
Спартак тут причём? Идут себе стабильно в своём многолетнем лузерском графике шестёрочные! Гыгыгы
Ответить
sochi-2013
1766472888
По Фрейду. Прочитал как:«Сочи» по итогам 18 туров РПЛ защищает последнее место в турнирной таблице
Ответить
АК 68
1766475409
Радимов, не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться.
Ответить
Интерес
1766476735
Как там друган Андрюха говаривал? Праль-на...
Ответить
