Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие клубы разочаровали его в первой части сезона РПЛ.
«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера, который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся.
Ну и помимо «Сочи» – «Спартак» и «Динамо», – сказал Радимов.
- «Сочи» по итогам 18 туров РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице с 9 очками.
- «Спартак» идет на шестой позиции (29 очков), «Динамо» – на 10-й (21 очко).
Источник: «РБ Спорт»