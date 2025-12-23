Агент Баринова прояснил ситуацию с переходом в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопросы о переговорах с ЦСКА.

– Баринов переходит в ЦСКА?

– На сегодняшний день клубы в переговорах.

– Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?

– Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер.

Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать.

– Мы ждем перехода Баринова зимой?

– Как договорятся. Или не договорятся.

– Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?

– Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить.