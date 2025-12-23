Агент Баринова прояснил ситуацию с переходом в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопросы о переговорах с ЦСКА.
– Баринов переходит в ЦСКА?
– На сегодняшний день клубы в переговорах.
– Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?
– Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер.
Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать.
– Мы ждем перехода Баринова зимой?
– Как договорятся. Или не договорятся.
– Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?
– Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
Источник: «Это футбол, брат!»