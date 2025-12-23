Комментарий РФС о трансферном бане «Балтики»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков сделал заявление о санкциях против «Балтики».

«Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на «Балтику» еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно – задолженность.

Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции.

Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», – сообщил Дьяков.