  • Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги

Сегодня, 15:00

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо Мх».

Руководство дагестанского клуба думает о приглашении Андрея Каряки, который сейчас возглавляет «СКА-Ростов» в Медиалиге.

Этот вариант рассматривают наравне с тренером «Черноморца» Вадимом Евсеевым.

Каряка хорошо знаком с Гаджи Гаджиевым. С 2015 по 2018 год он был помощником нынешнего президента «Динамо Мх» в «Амкаре».

  • «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
  • Клуб ищет замену для ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.

Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами 2
Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Родина Медиа СКА Динамо Мх Каряка Андрей
