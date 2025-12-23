Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «Динамо Мх».
Руководство дагестанского клуба думает о приглашении Андрея Каряки, который сейчас возглавляет «СКА-Ростов» в Медиалиге.
Этот вариант рассматривают наравне с тренером «Черноморца» Вадимом Евсеевым.
Каряка хорошо знаком с Гаджи Гаджиевым. С 2015 по 2018 год он был помощником нынешнего президента «Динамо Мх» в «Амкаре».
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ с 15 очками после 18 туров.
- Клуб ищет замену для ушедшего в отставку Хасанби Биджиева.
Источник: Legalbet