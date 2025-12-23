Реакция Газзаева на итоговое решение «Динамо» по Гусеву

Валерий Газзаев высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.
«Я поздравляю Ролана с назначением на пост главного тренера.
Считаю, что руководство московского «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать продолжить ему работать.
Абсолютно уверен в том, что Ролан достойно выступит в этом чемпионате», – заявил Газзаев.
- Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.
- Он был и.о. главного тренера в мае и ноябре-декабре 2025-го.
- Динамовцы – на 10-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»