Реакция Газзаева на итоговое решение «Динамо» по Гусеву

Валерий Газзаев высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.

«Я поздравляю Ролана с назначением на пост главного тренера.

Считаю, что руководство московского «Динамо» приняло абсолютно правильное решение дать продолжить ему работать.

Абсолютно уверен в том, что Ролан достойно выступит в этом чемпионате», – заявил Газзаев.