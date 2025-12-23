Введите ваш ник на сайте
Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву

Сегодня, 18:27
9

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.

– Конечно, многие начнут говорить: наш русский – надо доверить. Он давно в этой системе находится. Уже был момент, когда его точно так же назначали, и несколько игр он проводил как главный тренер. Сейчас середина сезона, и ничего особенного они не выиграют.

Ему дается полгода, чтобы себя зарекомендовать. Если у него не пойдет, а сейчас говорим о подготовке к новому отрезку чемпионата, и будет видно, что команда не играет, то они спокойно могут до конца сезона искать себе тренера. Нашего или заграничного – уже их вопрос, что они хотят.

Ролан давно работает в системе, он работал и с предыдущим тренером. Кто‑то говорит, что он неэтично выступил по поводу испанца, который пришел с Карпиным. Ну выступил и выступил. В конце концов не по этому его будут оставлять или не оставлять в клубе.

Его будут оставлять по тому, как он будет работать с командой. Ничего выдающегося он не показал, но тут важнейшим моментом является то, что он с этой командой уже давно работает.

– Сможет улучшить результаты «Динамо»?

– Не знаю. Его взгляды не знаю. Надо было, чтобы я у него был футболистом, чтобы видеть, что он говорит и делает.

Но провальными его результаты, что в прошлый заход на несколько игр, что сейчас, – не назовешь.

  • Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года.
  • Он был и.о. главного тренера в мае и ноябре-декабре 2025-го.
  • Динамовцы – на 10-м месте в таблице РПЛ после 18 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Ловчев Евгений
СильныйМозг
1766504849
Старый извращенец.
Ответить
evgen64
1766505314
А вот шут футбольный насчет Гусева молчит. Человек то футбольный...
Ответить
Fju-2
1766506204
А что по этому поводу думает главный динамовский эксперт Мэддисон?
Ответить
Николай-Глыбочко-google
1766506811
Весной команда, которую Гусев возглавлял, была командой Лички, она и играла, хотя Гусь хотел это приписать себе. Сейчас команда, которую он возглавляет, это команда Карпина, и Гусь здесь неудачи списывает на его штаб, на какого то испанца, может он и прав, хотя это неэтично. Команду же самого Гусева мы сможем увидеть лишь весной, вот тогда мы и узнаем что это за гусь.
Ответить
Foxitkuban
1766507245
Находятся еще странные люди, готовые о чем-то спрашивать у этого маразматика.
Ответить
crf57
1766508194
Гусев - подлый человечек и нулевой тренер!
Ответить
