Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что «Динамо» утвердило Ролана Гусева на посту главного тренера.

– Конечно, многие начнут говорить: наш русский – надо доверить. Он давно в этой системе находится. Уже был момент, когда его точно так же назначали, и несколько игр он проводил как главный тренер. Сейчас середина сезона, и ничего особенного они не выиграют.

Ему дается полгода, чтобы себя зарекомендовать. Если у него не пойдет, а сейчас говорим о подготовке к новому отрезку чемпионата, и будет видно, что команда не играет, то они спокойно могут до конца сезона искать себе тренера. Нашего или заграничного – уже их вопрос, что они хотят.

Ролан давно работает в системе, он работал и с предыдущим тренером. Кто‑то говорит, что он неэтично выступил по поводу испанца, который пришел с Карпиным. Ну выступил и выступил. В конце концов не по этому его будут оставлять или не оставлять в клубе.

Его будут оставлять по тому, как он будет работать с командой. Ничего выдающегося он не показал, но тут важнейшим моментом является то, что он с этой командой уже давно работает.

– Сможет улучшить результаты «Динамо»?

– Не знаю. Его взгляды не знаю. Надо было, чтобы я у него был футболистом, чтобы видеть, что он говорит и делает.

Но провальными его результаты, что в прошлый заход на несколько игр, что сейчас, – не назовешь.