Гурцкая объяснил, почему «Рубин» не назначил Федотова

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах отказа «Рубина» от сотрудничества с Владимиром Федотовым.

– В «Рубине» мы ждем Франка Артигу в 2026 году. Вы понимаете, как это возможно?

– Нет.

– Почему не Владимир Федотов?

– Понимаем, почему не Владимир Федотов.

– Почему?

– Потому что руководство республики ошибочно, очень ошибочно посчитало, что окружение Владимира Валентиновича почему-то будет влиять на его какие-то пристрастия футбольные. Это большая ошибка и заблуждение.

И у меня «Рубин» из команды, которой я симпатизировал, которую я поддерживал, откатится сразу на полку к Нижнему Новгороду («Пари НН»), который я буду критиковать оставшиеся полгода.