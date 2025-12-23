Гурцкая объяснил, почему «Рубин» не назначил Федотова

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах отказа «Рубина» от сотрудничества с Владимиром Федотовым.
– В «Рубине» мы ждем Франка Артигу в 2026 году. Вы понимаете, как это возможно?
– Нет.
– Почему не Владимир Федотов?
– Понимаем, почему не Владимир Федотов.
– Почему?
– Потому что руководство республики ошибочно, очень ошибочно посчитало, что окружение Владимира Валентиновича почему-то будет влиять на его какие-то пристрастия футбольные. Это большая ошибка и заблуждение.
И у меня «Рубин» из команды, которой я симпатизировал, которую я поддерживал, откатится сразу на полку к Нижнему Новгороду («Пари НН»), который я буду критиковать оставшиеся полгода.
- «Рубин» ушел на зимний перерыв на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.
- В клубе решили отправить в отставку Рашида Рахимова и заменить его на иностранного тренера.
Источник: «Это футбол, брат!»