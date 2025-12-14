Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев назвал считает, что бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне будут «Зенит» и «Краснодар».
«В борьбе за чемпионство в этом году вижу двух претендентов – «Зенит» и «Краснодар». Против команды Семака сейчас команды научились играть, показывают закрытый футбол. Тот же «Акрон», «Рубин» и другие клубы упростили свою игру до безобразия.
Из‑за этого «Зениту» и сложно, они понимают, что надо забить один гол и футбол соперника изменится, их оборона будет раскрываться. Но я пока не могу понять, чего не хватает «Зениту», чтобы уверенно забирать свои очки», – сказал Ловчев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. «Зенит» идет 2-м с 39 баллами.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: «Матч ТВ»