Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев назвал считает, что бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне будут «Зенит» и «Краснодар».

«В борьбе за чемпионство в этом году вижу двух претендентов – «Зенит» и «Краснодар». Против команды Семака сейчас команды научились играть, показывают закрытый футбол. Тот же «Акрон», «Рубин» и другие клубы упростили свою игру до безобразия.

Из‑за этого «Зениту» и сложно, они понимают, что надо забить один гол и футбол соперника изменится, их оборона будет раскрываться. Но я пока не могу понять, чего не хватает «Зениту», чтобы уверенно забирать свои очки», – сказал Ловчев.