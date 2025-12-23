Радимов определил «теневого конкурента» в чемпионской гонке РПЛ

Владислав Радимов высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне РПЛ-2025/26.

«Локо» и в прошлом году показывал достаточно неплохую игру. У них состав – сплошь игроки сборной России. Но тогда им не хватило опыта и мастерства.

В этом году у «Локо» до сих пор есть проблемы с защитниками, а вот в атакующей линии фактически на каждой позиции по два игрока, взяли Веру. Поправится Пиняев, наберет форму Воробьев, Комличенко уже освоился.

Так что команда создается очень хорошая. И если они купят хорошего центрального защитника, «Локо» будет теневым конкурентом в борьбе за золото.

Потому что на них никто не обращает всерьез внимания, а они сделали хорошую работу над ошибками по сравнению с прошлым годом», – заявил Радимов.