Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в европейский клуб.
На него претендует «Удинезе». Итальянцы уже контактировали с представителями игрока.
Выкупить Воробьева можно за 10 миллионов евро – это сумма отступных в его контракте для зарубежных клубов.
- Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 5 млн евро.
- Сообщалось, что в нем также заинтересованы «Зенит» и ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова