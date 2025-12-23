Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев может перейти в европейский клуб.

На него претендует «Удинезе». Итальянцы уже контактировали с представителями игрока.

Выкупить Воробьева можно за 10 миллионов евро – это сумма отступных в его контракте для зарубежных клубов.