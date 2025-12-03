Черчесов отметил игру 4 футболистов РПЛ в первой части сезона

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о лучших игроках первой части сезона РПЛ.
– Кого из футболистов выделите в первой части сезона, кого можете назвать лучшим?
– Выделю молодых Кисляка, Батракова. Воробьев достаточно много забил, Кордоба себя проявляет хорошо. Жалко, что в нашей команде никого не могу так отметить на уровне всей лиги. Пока мы не претенденты на это, но мы хотим, чтобы игроки развивались и тоже на что‑то рассчитывали.
- 20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в этом сезоне провел за клуб 26 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
- У 20-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в сезоне-2025/26 на счету 22 игры за красно-зеленых. В них он забил 14 мячей и сделал 5 голевых передач.
- 32-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в текущем сезоне принял участие в 23 встречах за «быков». Он отметился 11 голами и 6 ассистами.
- 28-летний форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев сыграл в этом сезоне за клуб 20 матчей, в которых 9 раз поразил ворота соперника и отдал 4 голевые передачи.
Источник: «Матч ТВ»