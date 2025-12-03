Черчесов отметил игру 4 футболистов РПЛ в первой части сезона

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о лучших игроках первой части сезона РПЛ.

– Кого из футболистов выделите в первой части сезона, кого можете назвать лучшим?

– Выделю молодых Кисляка, Батракова. Воробьев достаточно много забил, Кордоба себя проявляет хорошо. Жалко, что в нашей команде никого не могу так отметить на уровне всей лиги. Пока мы не претенденты на это, но мы хотим, чтобы игроки развивались и тоже на что‑то рассчитывали.