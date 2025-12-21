62-летний Черчесов вернулся в ворота

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сыграл в ветеранском турнире.
«Станислав Саламович во время отпуска принял участие в международном новогоднем турнире футбольных ветеранов-чемпионов австрийской Бундеслиги, первенств мира и Европы.
Наш главный тренер защищал ворота одной из команд, которая по итогам проводящегося ежегодно турнира стала чемпионом», – написал «Ахмат».
- Черчесов закончил карьеру в 2002 году.
- Больше всего матчей голкипер провел за австрийский «Тироль».
- За сборную России у Черчесова 39 матчей, 30 пропущенных голов.
Источник: «Бомбардир»