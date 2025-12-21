62-летний Черчесов вернулся в ворота

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сыграл в ветеранском турнире.

«Станислав Саламович во время отпуска принял участие в международном новогоднем турнире футбольных ветеранов-чемпионов австрийской Бундеслиги, первенств мира и Европы.

Наш главный тренер защищал ворота одной из команд, которая по итогам проводящегося ежегодно турнира стала чемпионом», – написал «Ахмат».