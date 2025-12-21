Колыванов определил, кто проиграет в обмене Дивеева на Гонду

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов прокомментировал скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.
По мнению Колыванова, ЦСКА окажется проигравшим в этом обмене.
«Игорь Дивеев отлично себя чувствует в ЦСКА. У «Зенита» всегда есть возможность выкупить или забрать каких-то игроков. В условиях нового лимита для команды из Петербурга это плюс, а для «армейцев» – однозначно минус. Где они ещe найдут такого российского центрального защитника, как Дивеев?
Не знаю, можно ли назвать это ошибкой армейской команды или нет, но это однозначно потеря», – сказал Колыванов.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.
Источник: «Советский спорт»