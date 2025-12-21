Зырянов раскрыл, за что отвечает в «Зените»

Глава правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, за что отвечает в клубе.
«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, я – единоличный исполнительный орган ФК «Зенит».
На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты», – сказал Зырянов.
- Зырянов назначен на должность в 2025 году.
- Он сменил Александра Медведева.
- «Зенит» на очко отстает от 1-го места РПЛ.
Источник: «Комсомольская правда»