Зырянов раскрыл, за что отвечает в «Зените»

Глава правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, за что отвечает в клубе.

«Я и футболист, и менеджер, и чиновник. Как ранее сказала председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, я – единоличный исполнительный орган ФК «Зенит».

На мне огромная ответственность по всем направлениям: операционная деятельность, спортивные результаты», – сказал Зырянов.