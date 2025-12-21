Введите ваш ник на сайте
  • Зырянов – о назначении главой «Зенита»: «Я всячески отказывался, но пришлось согласиться»

Зырянов – о назначении главой «Зенита»: «Я всячески отказывался, но пришлось согласиться»

Сегодня, 11:39
2

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что не хотел занимать должность.

«Переговоры о моeм назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля.

Но мне повезло – мой находится на футбольной базе «Зенита». Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске», – сказал Зырянов.

  • Зырянов назначен на должность в 2025 году.
  • Он сменил Александра Медведева.
  • «Зенит» на очко отстает от 1-го места РПЛ.

Еще по теме:
Зырянов раскрыл, за что отвечает в «Зените»
Зырянов объяснил, почему «Зенит» перестал быть гегемоном 43
Зырянов сделал заявление о зимней трансферной кампании «Зенита» 3
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgen64
1766307539
Увидев предложенную сумму- согласился...
Ответить
subbotaspartak
1766318157
Поставили на живот утюг. "Стань Председателем, друг" Зицпредседатель Фунт...
Ответить
  • Читайте нас: 