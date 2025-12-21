Зырянов – о назначении главой «Зенита»: «Я всячески отказывался, но пришлось согласиться»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что не хотел занимать должность.

«Переговоры о моeм назначении шли негладко, я очень много думал, всячески отказывался, но пришлось согласиться. Психологически тяжеловато перейти в кабинет с футбольного поля.

Но мне повезло – мой находится на футбольной базе «Зенита». Я могу выйти и пообщаться с командой, с руководством. Но сейчас ребята в отпуске», – сказал Зырянов.