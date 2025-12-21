Названа единственная причина для доплаты за Дивеева со стороны «Зенита»

Автор «Спортса» Александр Дорский оценил скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.
«Вероятная доплата со стороны «Зенита» – самое удивительное в сделке Дивеев – Гонду.
Конечно, Дивеев очень опасен на стандартах у чужих ворот, но далеко не всегда так же хорош при выборе позиции в своей штрафной. Первый пас иногда прорезается, но спорных решений при развитии атак и даже обрезов явно не меньше.
Является ли Дивеев одним из сильнейших защитников лиги на протяжении последних сезонов? Точно нет. Все ли в порядке у него со здоровьем? К сожалению, нет.
Первая часть этого сезона получилась провальной для Гонду, но пока она плохо объяснима. В прошлом сезоне, да и в Аргентине особых вопросов к Гонду не возникало.
На мой взгляд, оценка чистого обмена зависела бы от того, кого ЦСКА подписал на замену Дивеева.
Если же ЦСКА после обмена сверху еще и получит деньги (а Гонду полтора года назад переходил не за пару миллионов), то сделку можно оценивать в пользу Москвы сразу после ее осуществления.
Никакой футбольной причины для доплаты, кроме наличия российского паспорта у Дивеева, нет», – написал Дорский.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.