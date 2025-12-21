Названа единственная причина для доплаты за Дивеева со стороны «Зенита»

Автор «Спортса» Александр Дорский оценил скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Вероятная доплата со стороны «Зенита» – самое удивительное в сделке Дивеев – Гонду.

Конечно, Дивеев очень опасен на стандартах у чужих ворот, но далеко не всегда так же хорош при выборе позиции в своей штрафной. Первый пас иногда прорезается, но спорных решений при развитии атак и даже обрезов явно не меньше.

Является ли Дивеев одним из сильнейших защитников лиги на протяжении последних сезонов? Точно нет. Все ли в порядке у него со здоровьем? К сожалению, нет.

Первая часть этого сезона получилась провальной для Гонду, но пока она плохо объяснима. В прошлом сезоне, да и в Аргентине особых вопросов к Гонду не возникало.

На мой взгляд, оценка чистого обмена зависела бы от того, кого ЦСКА подписал на замену Дивеева.

Если же ЦСКА после обмена сверху еще и получит деньги (а Гонду полтора года назад переходил не за пару миллионов), то сделку можно оценивать в пользу Москвы сразу после ее осуществления.

Никакой футбольной причины для доплаты, кроме наличия российского паспорта у Дивеева, нет», – написал Дорский.