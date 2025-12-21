Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Названа единственная причина для доплаты за Дивеева со стороны «Зенита»

Названа единственная причина для доплаты за Дивеева со стороны «Зенита»

Сегодня, 12:28
10

Автор «Спортса» Александр Дорский оценил скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Вероятная доплата со стороны «Зенита» – самое удивительное в сделке Дивеев – Гонду.

Конечно, Дивеев очень опасен на стандартах у чужих ворот, но далеко не всегда так же хорош при выборе позиции в своей штрафной. Первый пас иногда прорезается, но спорных решений при развитии атак и даже обрезов явно не меньше.

Является ли Дивеев одним из сильнейших защитников лиги на протяжении последних сезонов? Точно нет. Все ли в порядке у него со здоровьем? К сожалению, нет.

Первая часть этого сезона получилась провальной для Гонду, но пока она плохо объяснима. В прошлом сезоне, да и в Аргентине особых вопросов к Гонду не возникало.

На мой взгляд, оценка чистого обмена зависела бы от того, кого ЦСКА подписал на замену Дивеева.

Если же ЦСКА после обмена сверху еще и получит деньги (а Гонду полтора года назад переходил не за пару миллионов), то сделку можно оценивать в пользу Москвы сразу после ее осуществления.

Никакой футбольной причины для доплаты, кроме наличия российского паспорта у Дивеева, нет», – написал Дорский.

  • ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
  • За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
  • За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.

Источник: телеграм-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1766312401
Никакой футбольной причины для доплаты, кроме наличия российского паспорта у Дивеева, нет», – Кушать хочется коням. Ням-ням...
Ответить
TOMSON
1766312623
А версия, что Зенит в тупую помогает ЦСКА не рассматривается? Примерно такая же схема как и с Соболевым. Никому непонятный трансфер за очень большие деньги.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766315690
Зачем он вообще нужен, ещё и с доплатой? Кто этот бред распрастраняет? Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1766316577
я уверен, если всё не утка то это прихоть Семака точно так же, как он жаждал Соболева и в очередной раз прогадал тут получится тоже самое
Ответить
Бумбраш
1766318331
Названа единственная причина для доплаты за Дивеева со стороны «Зенита»-зинку доят все
Ответить
