Губерниев прокомментировал возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за сборную России.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Это сейчас самое главное! Этот спор волнует человечество – Дзюба или Кержаков.

Я думаю, что надо поставить три памятника: Дзюбе, Кержакову и еще один, где они будут друг у друга вырывать мячик. Поставить их надо в центре большой спортивной арены «Лужники», – сказал Губерниев.