Аршавин ответил, нужен ли Соболев «Зениту»

Сегодня, 13:48
3

Андрей Аршавин порассуждал о перспективах нападающего Александра Соболева в «Зените».

Саша просто не попадает в нить игры. Он старается – в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причем не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше.

– Генич сравнил Соболева с Холандом. Не знаю, видели или нет, но логика такая: «Зенит» много контролирует мяч, как условный «Манчестер Сити», а Холанд – человек штрафной, который реагирует на каждый мяч и забивает. А Соболев будто стоит. Хотя, кстати, у Холанда тоже бывало по три касания за тайм.

– Мне кажется, это некорректное сравнение. Футболисты разного уровня, при всем уважении к Саше.

У Холанда, кстати, тоже были проблемы в «Манчестер Сити». Были периоды, когда он сначала пришел и забивал, а потом как отрезало – моментов почти не было, команда катала мяч, а до него он просто не доходил. И это было не один-два матча, а месяцами.

В таком стиле, который исповедуют и «Сити», и «Зенит», центральные нападающие часто страдают – это особенность самой игры.

– Посоветовали бы Соболеву уже сейчас искать другую команду?

– Нет, я бы ему ничего не советовал. Мне кажется, даже здесь от него не все зависит. Я не думаю, что «Зенит» готов его отдавать. Просто «Зениту» нужен русский нападающий на эту позицию. А кто?

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1766316806
Геныч у тебя нет чего то, если такие сранения делаешь
Ответить
boris63
1766316984
Конечно Соболь нужен Зениту," голубой дельфин" теперь как талисман команды.
Ответить
subbotaspartak
1766317817
Хороший хозяин ничего не выбрасывает. Я сказал - хороший...
Ответить
