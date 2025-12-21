Только один российский судья остается в элитной группе УЕФА

Судейский комитет УЕФА обновил списки судей. В элитной группе остается россиянин Сергей Карасев.

«Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров – на пять больше, чем год назад.

Больше всего в этой группе представителей Германии – четверо. У Англии, Испании, Италии и Франции – по три судьи в элите.

В первой группе, состоящей из 62 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 196 рефери второй группы семь представителей России – Егор Егоров, Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев (все – впервые), Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Сергей Чебан.

Исключены Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов», – написал источник.