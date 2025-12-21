Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Только один российский судья остается в элитной группе УЕФА

Только один российский судья остается в элитной группе УЕФА

Сегодня, 09:19
3

Судейский комитет УЕФА обновил списки судей. В элитной группе остается россиянин Сергей Карасев.

«Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров – на пять больше, чем год назад.

Больше всего в этой группе представителей Германии – четверо. У Англии, Испании, Италии и Франции – по три судьи в элите.

В первой группе, состоящей из 62 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 196 рефери второй группы семь представителей России – Егор Егоров, Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев (все – впервые), Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Сергей Чебан.

Исключены Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов», – написал источник.

  • Карасев судит в РПЛ с 2008 года.
  • Арбитр работал на ЧМ и Евро.
  • В 2021 году Карасев судил матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (3)
Spartak_forv@
1766299450
Нет стыда и совести в рфс...
Ответить
evgen64
1766307379
Как они у нас судят там не должно быть ни одного
Ответить
Тинез Розоп
1766313516
Это логично…( представители Газпрома везде есть)
Ответить
