«Это будет провалом»: Хомуха – о скором обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Считаю, что это маловероятное развитие событий. ЦСКА, как и «Зенит», ведeт борьбу за чемпионский титул, и отдавать футболиста принципиальному сопернику – совсем неразумно.

«Армейцы» также ослабят и команду из Петербурга? Влияние футболиста Игоря Дивеева на игру ЦСКА в обороне намного выше, чем влияние Лусиано Гонду на игру «Зенита». Если трансфер состоится, то это будет провалом со стороны «армейцев». Потому что и форвард нужен иного типа, мне кажется, что Гонду – это всe-таки не центрфорвард», – сказал Хомуха.