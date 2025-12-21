Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Это будет провалом»: Хомуха – о скором обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА

«Это будет провалом»: Хомуха – о скором обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Сегодня, 10:52
11

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Считаю, что это маловероятное развитие событий. ЦСКА, как и «Зенит», ведeт борьбу за чемпионский титул, и отдавать футболиста принципиальному сопернику – совсем неразумно.

«Армейцы» также ослабят и команду из Петербурга? Влияние футболиста Игоря Дивеева на игру ЦСКА в обороне намного выше, чем влияние Лусиано Гонду на игру «Зенита». Если трансфер состоится, то это будет провалом со стороны «армейцев». Потому что и форвард нужен иного типа, мне кажется, что Гонду – это всe-таки не центрфорвард», – сказал Хомуха.

  • ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
  • За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
  • За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано Хомуха Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1766305792
Сама история звучит как бред. Зенит втюхивает ЦСКА бесполезного лавочника в обмен на игрока основы.
Ответить
Ник Уволен1
1766306383
Неравноценный обмен. Гонду классом на голову выше.
Ответить
biber.ru
1766307250
Авантюрой попахивает, но наверное далеко не всё знаем. Ход конём какой-то.
Ответить
FCSpartakM
1766307880
Только наивные фаны коней думают,что их команда за что-то борются.
Ответить
Cleaner
1766310651
Тренеры ЦСКА лучше знают текущее состояние Дивеева и не станут намеренно ослаблять команду.
Ответить
TOMSON
1766312195
Так поэтому Зенит в этой сделке доплачивает и очень не маленькую сумму…
Ответить
BRO_football
1766324073
Полная хрень отдавать Дивеева Зениту учитывая будущее ужесточение лимита на легионеров.
Ответить
