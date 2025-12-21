«Это будет провалом»: Хомуха – о скором обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на скорый обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА.
«Считаю, что это маловероятное развитие событий. ЦСКА, как и «Зенит», ведeт борьбу за чемпионский титул, и отдавать футболиста принципиальному сопернику – совсем неразумно.
«Армейцы» также ослабят и команду из Петербурга? Влияние футболиста Игоря Дивеева на игру ЦСКА в обороне намного выше, чем влияние Лусиано Гонду на игру «Зенита». Если трансфер состоится, то это будет провалом со стороны «армейцев». Потому что и форвард нужен иного типа, мне кажется, что Гонду – это всe-таки не центрфорвард», – сказал Хомуха.
- ЦСКА купил Дивеева у «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро.
- За ЦСКА у Игоря 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- За сборную России Дивеев провел 19 матчей, забил гол.
Источник: «Советский спорт»