Аршавин раскрыл, на чем экономит «Зенит» на фоне сокращения бюджета

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин вновь заявил о сокращении бюджета.

– Много говорят и пишут о сокращении бюджета, что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?

– В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.

– Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса – условно, отказаться от одного трансфера, но не урезать расходы на академию?

– Это решает руководство. Как это будет дальше – посмотрим.