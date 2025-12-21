Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин раскрыл, на чем экономит «Зенит» на фоне сокращения бюджета

Аршавин раскрыл, на чем экономит «Зенит» на фоне сокращения бюджета

Сегодня, 11:10
1

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин вновь заявил о сокращении бюджета.

– Много говорят и пишут о сокращении бюджета, что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?

– В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.

– Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса – условно, отказаться от одного трансфера, но не урезать расходы на академию?

– Это решает руководство. Как это будет дальше – посмотрим.

  • «Газпром» владеет «Зенитом» с 2005 года.
  • В этом сезоне петербургская команда занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Бумбраш
1766318754
Закрывайте академию! Всё равно она давно в акамедию превратилась и ещё бразильнят прикупить.в латинской Америке гордятся зинкой
