Аршавин раскрыл, на чем экономит «Зенит» на фоне сокращения бюджета

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин вновь заявил о сокращении бюджета.
– Много говорят и пишут о сокращении бюджета, что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?
– В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.
– Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса – условно, отказаться от одного трансфера, но не урезать расходы на академию?
– Это решает руководство. Как это будет дальше – посмотрим.
- «Газпром» владеет «Зенитом» с 2005 года.
- В этом сезоне петербургская команда занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: «Фонтанка»