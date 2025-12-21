Талалаев оштрафовал сам себя после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поведении в ноябрьском матче со «Спартаком» (1:0).

– Вы оштрафовали себя за то, что против «Спартака» выпустили Ираклия Манелова в стартовом составе, а его удалили в первом тайме?

– Нет. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак».

Когда мне показали желтую, я развернулся, пошел готовить замену Хиля на Оффора, поскольку понимал, что в меньшинстве нам будет нужен именно этот нападающий: дело было не в травме Хиля в начале матча, как решили многие. Посыл, который я отправил скамейке соперников, ни в коем случае не судьям, – он был больше, наверное, в космос, чем кому-либо конкретно. Просто в него вылилось все это напряжение, эмоция момента, горечь от удаления и просто физическая боль.