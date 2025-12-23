В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»

В Испании не верят, что главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит «Спартак». Об этом сообщил шеф-редактор газеты Marca Хуан Кастро.
«Это невозможно. Очевидно, что Карседо классный тренер, но он сейчас в «Пафосе», а «Пафос» продолжает борьбу в Лиге чемпионов», – сказал журналист.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «Чемпионат»