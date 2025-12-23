Введите ваш ник на сайте
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Сегодня, 21:11
3

В Испании не верят, что главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит «Спартак». Об этом сообщил шеф-редактор газеты Marca Хуан Кастро.

«Это невозможно. Очевидно, что Карседо классный тренер, но он сейчас в «Пафосе», а «Пафос» продолжает борьбу в Лиге чемпионов», – сказал журналист.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
  • В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766513695
одно слово: позор!
Ответить
alefreddy
1766513717
пошла пиар компания
Ответить
lek!
1766515198
Опять на пару месяцев и уволят .
Ответить
