Семин подвел итоги года для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин подвел итоги 2025 года для московской команды.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ.

В ноябре «Динамо» покинул Валерий Карпин, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

– Как можете подвести итоги года для «Динамо»?

– Итоги, мягко говоря, не лучшие. Самое важное, что сохранены игроки и задачи, которые поставлены, сохранены болельщики, которые ходят на матчи. Не все так плохо. Наверное, в клубе произойдут какие‑то изменения, и они будут двигаться дальше.

– Кого лично вы видите главным тренером «Динамо»?

– Я не знаю, не могу об этом сказать. Там есть руководители, у которых есть свое видение. Я не имею право вклиниваться.