Сперцян: «Сейчас «Краснодар» намного сильнее, чем в чемпионском сезоне»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил силу команды.

– В прошлом сезоне была борьба между вами и «Зенитом», сейчас на чемпионство претендуют и другие команды. Получается, в РПЛ вырос общий уровень или ваш стал пониже?

– Мне кажется, вырос.

– Вы это ощущаете на себе?

– Да, ощущаем. Я думаю, если сравнивать этот сезон с прошлым, то мы стали намного сильнее.

– Получается, другие команды тоже?

– Да.