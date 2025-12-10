Сперцян: «Сейчас «Краснодар» намного сильнее, чем в чемпионском сезоне»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил силу команды.
– В прошлом сезоне была борьба между вами и «Зенитом», сейчас на чемпионство претендуют и другие команды. Получается, в РПЛ вырос общий уровень или ваш стал пониже?
– Мне кажется, вырос.
– Вы это ощущаете на себе?
– Да, ощущаем. Я думаю, если сравнивать этот сезон с прошлым, то мы стали намного сильнее.
– Получается, другие команды тоже?
– Да.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 18 туров, имея на счету 40 очков.
- Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.
- «Краснодар» защищает титул.
Источник: «РБ Спорт»