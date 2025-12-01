Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о желании игрока попробовать себя в Европе.

– По Косте многие звонят и говорят: «Алексей, как же так, у Кости упала результативность?» Но он сыграл 15 матчей, четыре гола забил, четыре голевые передачи отдал, заработал пенальти. У него есть постоянная результативность. У «Динамо» своеобразная игра. Но он играет на команду: ни разу не было, чтобы он где-то не доиграл, ноги убрал или еще что-то.

Так что я считаю, что ему надо поставить большой плюс за эти полсезона. Не забывайте, что он вышел после серьезной травмы. У нас хотят закрыть пятилетку за три дня – но так не бывает. Я вижу, что у него горят глаза. Пока так будет, он будет двигаться дальше. И я не сомневаюсь, что будут предложения из Европы и отовсюду.

– Вопрос с Европой этой зимой закрыт?

– Никогда не говори «никогда». Но я не буду рассказывать, что ему предлагают какие-то 10 миллионов в месяц. Сейчас самое главное, чтобы любимица всей семьи Теона (дочь Тюкавина) получила удовольствие от отдыха на Мальдивах, Костя хоть отдохнет с семьей. Это самое главное. У него нет задачи попасть в какую-либо команду и лишь бы уехать.

Надо хорошо пройти предсезонную подготовку и вернуться на свой уровень. Я считаю, что Костя сейчас – самый сильный нападающий в российском футболе.

– Костя уже стал зрелым нападающим. Да, ему 23 года, но в Европе это самый «сок».

– Понимаю, но политику не мы определяем. Есть определенные нюансы. Если бы все было по-другому, у него уже было бы игр 30 за сборную в официальных матчах, тогда было бы проще, была бы другая ситуация.

– Учитывая возраст и перспективы, есть у него желание в ближайшие год-два попытаться переехать в Европу?

– Естественно. Он амбициозный парень и хочет играть в серьезном европейском клубе. Но нет такого, что лишь бы уехать в какую-нибудь лигу. Мы уважаем контракт и те условия, которые предоставило «Динамо». Он сам пошутил и нормально ответил, что готов остаться в «Динамо» до конца карьеры, если команда будет выигрывать титулы. Если будет что-то меняться, это другое дело. Но сейчас есть желание уехать – не просто убежать, а реально попробовать. Чтобы нас не просто куда-либо запихнули, а так, чтобы клуб пришел с официальным предложением.