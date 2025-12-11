Кобелев дал совет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Спартаку» не хватает стабильности состава.

– «Спартак» всегда заявляет о самых серьезных задачах, и тем не менее в последние годы его нередко лихорадит. Что не получалось на посту главного тренера команды у Деяна Станковича и надо ли дать шанс исполняющему обязанности главного тренера Вадиму Романову?

– [Смеется]. От меня это не зависит. Я не знаю, как видит ситуацию руководство «Спартака». Но на протяжении многих сезонов клуб тратит огромные деньги на трансферы. Мы видели, как прошлой осенью «Спартак» феерил, а весной сильно сбавил. Сейчас вот рваная игра…

Я не вижу пока предпосылок для стабилизации. В первую очередь надо стабилизировать состав, тренерский штаб. Мы видим, что денег тратится огромное количество, а люди приезжают и сидят на лавке. О чем здесь можно говорить?