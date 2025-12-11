Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»

Комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в гостевом для тольяттинцев матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«На самом деле глупейшее решение арбитра, на мой взгляд, я не знаю, шляпа не шляпа. Но это херня, потому что дай жeлтую – здесь нет никакой… Это фол, он отмахнулся, попал по лицу Педро. Увы, там Педро ниже ростом. Но его удалили за лишение явной возможности забить… Мяч ещe у Педро не под контролем, мяч уходит в сторону от ворот», – сказал Генич.