  • Главная
  • Новости
  Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»

Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»

Сегодня, 12:39
18

Комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в гостевом для тольяттинцев матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«На самом деле глупейшее решение арбитра, на мой взгляд, я не знаю, шляпа не шляпа. Но это херня, потому что дай жeлтую – здесь нет никакой… Это фол, он отмахнулся, попал по лицу Педро. Увы, там Педро ниже ростом. Но его удалили за лишение явной возможности забить… Мяч ещe у Педро не под контролем, мяч уходит в сторону от ворот», – сказал Генич.

  • Неделчару получил красную карточку на 14-й минуте при счете 0:0.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Генич Константин Кукуян Павел
Комментарии (18)
Дубина
1765446172
газпрому можно! у них свои правила(((
Ответить
рылы
1765446175
а что не так? локтем по лицу - не красная, что ли? тем более, что педро выбегал 1 на 1.
Ответить
Kollljan
1765446233
Просто Генич поставил на Акрон. Ему досадно немного.
Ответить
рылы
1765447042
тарасофским мудозвонам могу сообщить следующую статистику, я не поленился, поискал сейчас. в нынешнем сезоне рпл: соперников зенита удаляли 1 раз (в последней игре с акроном) соперников свинохвостых позорников удаляли 5 раз (+ талалая). и ещё визжат из бачков.
Ответить
R_a_i_n
1765447374
Рылофакелд бушует)
Ответить
