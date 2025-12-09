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  • Генич охарактеризовал Кордобу двумя словами после его поведения с ЦСКА

Генич охарактеризовал Кордобу двумя словами после его поведения с ЦСКА

9 декабря 2025, 17:30
10

Комментатор Константин Генич высказался об игре и поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2).

Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.

«То, что, понимаешь, вот сочетается [в нeм] – воин и провокатор. То, что он в этом матче творил как игрок, это… То, как смотрелась эта игра, это было восхитительно. От первой и до последней минуты держало в напряжении. Но поведение «Краснодара» – это комплекс того, что с командой сейчас происходит.

У них восемь латиноамериканцев. И эти ребята уже здесь адаптированные, они знают, как себя вести, знают, как питаться атмосферой стадиона, этой сумасшедшей поддержкой», – сказал Генич.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Генич Константин
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1765292453
Этой Гарилле, позволено всё, вот он и обнаглел
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Kollljan
1765293319
Мерзкий тип. Ну ****, что с него взять.
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Max-Min-vkontakte
1765293689
Кордоба - топ)
Ответить
Феликс Михайлов
1765294464
Не важно какого цвета кошка, главное чтобы мышей хорошо ловила.
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...уефан
1765295181
...неплохой нападающий, хотя до Заболотного ему далеко!...
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шахта Заполярная
1765295772
Сколько судьи позволяют, столькими моментами и будут пользоваться. Судили бы всех по правилам, не писли бы сейчас о поведении кордоб и мойзесов
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Красногвардейчик
1765296043
Судейство низкого качества, назовем это так. Оно не было объективным, а это главный критерий оценки, как ни крути. Уже на 2-й минуте матча "Краснодар" – ЦСКА Диего Коста локтем что есть силы ударил в лицо Глебову. Попытки сыграть в мяч и близко не было. А была проверка Левникова – как отреагируе Поведение Кордобы в матче с ЦСКА сейчас видела вся страна, и вряд ли стоит сомневаться, что после такого колумбиец потерял уважение многих болельщиков Вся четверка защитников, Черников и тот же Кордоба многое себе позволяли безо всякой реакции со стороны Левникова. Тот же Черников по-хамски сыграл против Дивеева, и даже там остался без карточки Сравните и сделайте единственно возможный вывод по так называемой работе арбитров на этом матче. В отчетах о матче СМИ отмечают исключительно атмосферу праздника, но все это похоже на лицемерие. Распущенность порождает вседозволенность.
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Марк Аврелий!
1765301252
Чисто казаки!
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