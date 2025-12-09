Генич охарактеризовал Кордобу двумя словами после его поведения с ЦСКА

Комментатор Константин Генич высказался об игре и поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче с ЦСКА (3:2).

Колумбийский футболист отметился в этой встрече тем, что забил гол, получил желтую карточку, симулировал и разговаривал на повышенных тонах с игроками ЦСКА.

«То, что, понимаешь, вот сочетается [в нeм] – воин и провокатор. То, что он в этом матче творил как игрок, это… То, как смотрелась эта игра, это было восхитительно. От первой и до последней минуты держало в напряжении. Но поведение «Краснодара» – это комплекс того, что с командой сейчас происходит.

У них восемь латиноамериканцев. И эти ребята уже здесь адаптированные, они знают, как себя вести, знают, как питаться атмосферой стадиона, этой сумасшедшей поддержкой», – сказал Генич.