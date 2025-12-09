Генич описал игру «Спартака» и «Динамо» одним словом

Комментатор Константин Генич высказался о матче «Спартака» и «Динамо». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре РПЛ.

– Давление на игроков чувствовалось...

– Давление, да. И видно, что и те, и другие хромые. Вот прям хромые. Особенно на контрасте того, что показал матч лидеров («Краснодар» – ЦСКА).

– Середняки сейчас в РПЛ?

– Ну «Динамо» десятое! Десятое место!

– Не, я имею в виду по ощущениями твоим.

– По ощущениям, конечно, и те, и другие, как мы любим говорить, не играют в силу своего потенциала.