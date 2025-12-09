Генич описал игру «Спартака» и «Динамо» одним словом

Комментатор Константин Генич высказался о матче «Спартака» и «Динамо». Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 18-м туре РПЛ.
– Давление на игроков чувствовалось...
– Давление, да. И видно, что и те, и другие хромые. Вот прям хромые. Особенно на контрасте того, что показал матч лидеров («Краснодар» – ЦСКА).
– Середняки сейчас в РПЛ?
– Ну «Динамо» десятое! Десятое место!
– Не, я имею в виду по ощущениями твоим.
– По ощущениям, конечно, и те, и другие, как мы любим говорить, не играют в силу своего потенциала.
- «Спартак» занимает 6-е место по итогам 18 туров РПЛ, имея на счету 29 очков.
- В активе «Динамо» 10-е место и 21 очко.
Источник: «Коммент.Шоу»