  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам

«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам

Сегодня, 12:51

«Локомотив» отказался от трансферов иностранных футболистов на вход. Сейчас руководство красно-зеленых просит покупать исключительно российских игроков.

Клуб заинтересован в сохранении статуса главной команды в РПЛ, которая ориентируется на отечественных футболистов. В качестве исключения клуб готов рассмотреть в зимнее окно лишь подписание аргентинского экс-нападающего «Химок» Лукаса Веры.

В будущем руководство «Локо» не исключает, что от стратегии подписания исключительно россиян придeтся отказаться из-за роста цен на игроков с паспортом РФ в связи с введением нового лимита на легионеров в чемпионате страны.

  • В заявке столичной команды на сезон-2025/26 числятся всего четыре легионера.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив
