Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ

Сегодня, 12:06
3

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин предложил изменить правила, чтобы лучше бороться с симуляцией на футбольном поле.

– Согласитесь, сейчас надо говорить не только о нехватке скорости у наших футболистов. Искусственно замедляется сам футбол. Из-за ВАР паузы достигают порой десяти минут. Это же никуда не годится.

– Поддержу. Раньше я был сторонником ВАР, а теперь разочаровался. Считаю, что ВАР нужно оставить только для определения офсайда и взятия ворот. Остальное пусть решает судья. Подозреваю, что ФИФА скоро к этому придет.

А еще скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат. Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьезными травмами, чтобы кто-то окончательно ушел с поля. Было бы интересно изучить статистику: кто падает больше и чаще всех. Как часто эти игроки получают травму.

Знаете, в американской футбольной лиге МЛС есть такое правило: если игроку оказывается помощь больше 15 секунд, то он не может вернуться на поле в течение трех минут. Тут еще подумаешь, стоит ли симулировать травму, а потом на три минуты оставить своих в меньшинстве. Введи такой пункт у нас, интенсивность игры увеличилась бы в разы.

  • ВАР впервые тестировался в чемпионате Нидерландов в сезоне-2012/13.
  • В российских турнирах ВАР появился в 2019 году.

Еще по теме:
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ 1
Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ 4
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765444459
нейросети говорят, что сёмин слегка звездаболит насчёт правила 3х минут. нет такого в америке. игрока уводят и осматривают на предмет того, может ли он продолжить играть, после чего возвращают на поле.
Ответить
рылы
1765444753
сёмин предлагает Вару смотреть только голы и офсайды. загвоздка в том, что вообще ВАР, в принципе, смотрит только 4 вещи: 2 перечисленных + красную карточку и возможный пенальти. много ли у нас таких моментов? если главный не увидел руку в штрафной, а ему по рации подсказали, что она была, и зовут смотреть монитор - что тут неправильного? хряки же первыми будут визжать, если их лишат пенальти.
Ответить
Чермындыр
1765447847
Такие долгие просмотры вызваны не ВАРом как таковым, а тугодумием сидящих за монитором. В Англии, в ЛЧ все эти моменты отсматриваются за 2-3 минуты. А у нас по 8-10. Дело не в бобине, как говорится
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
18
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
4
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Все новости
Все новости
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
1
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
3
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
1
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
5
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
11
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
Вчера, 23:03
6
Семин объяснил, почему не скучает по РПЛ
Вчера, 22:42
1
Видео76-летний Ловчев растерялся после комплимента и поцелуя от молодой девушки
Вчера, 22:33
1
Слишкович – о Новом годе: «Чему радоваться – что смерть стала ближе?»
Вчера, 22:25
3
Новая информация по Ивичу в «Спартаке»
Вчера, 22:12
10
Сперцян определил, когда «Краснодар» сильнее – сейчас или в чемпионский сезон
Вчера, 21:48
2
В РПЛ выявили команду без слабых мест
Вчера, 21:41
Орлов оценил перспективы Семака возглавить сборную Бразилии
Вчера, 21:24
1
Основной защитник «Зенита» договорился о трансфере в другой клуб
Вчера, 21:17
8
В «Локо» высказались о готовящемся трансфере Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:59
1
Угрожающее заявление Мойзеса по следам матча с «Краснодаром»
Вчера, 20:50
2
Экс-тренер «Краснодара» ответил на предложение «Динамо»
Вчера, 20:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 