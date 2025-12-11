Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог перейти в «ПСЖ» в 2008 году.

– Вы рассказывали, что в 2007 году хотели и могли перейти в «ПСЖ». Насколько вообще реален был этот переход?

– Не в 2007-м, а в 2008-м в начале, когда я ещe играл в «Севилье» и пришeл новый тренер, я стал мало получать игровой практики. И тогда действительно был интерес со стороны парижского клуба.

Агент обговорил с ними условия, мне прислали договор. Я дал даже одно интервью на испанском языке для французского спортивного радио в прямом эфире, но потом пришло «Динамо» с более хорошим предложением для меня, и, размыслив, я принял его.

Тогда «Пари Сен-Жермен» находился, по-моему, в трeх позициях от вылета. Это был не тот «ПСЖ», который сейчас. Это «докатарский» «ПСЖ». Они в том сезоне чудом спаслись, там буквально за два тура до конца в домашней игре одержали победу и остались.

– Получается, четыре года вы не дотерпели до прихода катарских инвесторов. Не жалеете сейчас, спустя столько времени, что можно было немножко потерпеть? А сейчас могло бы быть всe иначе.

– Можно говорить всe что угодно, но также можно подумать о том, что, может быть, «ПСЖ» бы не дотерпел меня, если бы я оказался там, до прихода катарских шейхов. Поэтому нет. Всe сложилось как сложилось. Я доволен своей карьерой, а «ПСЖ» доволен тем, как сложилось у них.