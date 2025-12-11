Газзаев предложил «Динамо» оставить Гусева

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался о ситуации в клубе.

– Итоги года для московского «Динамо». Какие они для вас?

– Конечно, крайне неудовлетворительные. Перед началом сезона у них был главный тренер, тренер национальной сборной, была определенная трансферная политика. Казалось, что «Динамо» будет бороться за чемпионство, но сегодня мы видим совершенно другое. Поэтому, естественно, итоги года – крайне неудовлетворительные.

– Что нужно поменять «Динамо» зимой?

– В первую очередь им нужно выбрать тренера. Я думаю, что им останется Гусев. Летние трансферные покупки не оправдались, потому что нет результата. Конечно, если команда хочет действительно бороться за чемпионство, нужны качественные изменения.

– Думаете, что совет директоров «Динамо» примет решение в пользу Гусева?

– Думаю, да. Хочу, чтобы ему доверили быть главным тренером. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо закончил сезон, провел эти четыре игры. Считаю, что ему надо доверить это место, чтобы у человека была уверенность.

Давать четыре игры – это несерьезно. Это касается и спартаковского тренера. Как можно по результатам четырех игр говорить о перспективе того или иного специалиста? Это в корне неправильно. Доверие и терпение –два фактора, которые необходимы для того, чтобы был результат.