Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас

Комментатор Константин Генич оценил, как нападающий «Акрона» Артeм Дзюба мог бы влиться в игру «Зенита».

«Вот если бы Артeм Дзюба сейчас играл в «Зените», я думаю, что он бы сейчас забил больше за круг… В таком темпе, как они играют… В ЦСКА? Нет, под ЦСКА там надо прессинговать бегать, он бы там потерялся. А здесь, как играет «Зенит»…

Ну вот Семак говорит: большой объeм работы проделал Соболев. Мне кажется, в «Зените» не надо проделывать большой объeм работы. Там надо просто втыкать, там есть кому проделывать объeм работы. Вот Дзюба в плане подыгрыша, если бы там встал вот с этими игроками, отыгрался, пошeл в штрафную, ему выкатили – он на исполнение бы это сделал.

Я говорю, он мячей 8-10 за вот эту часть чемпионата точно бы забил. А так смотришь на «Зенит», вот эти подачи, постоянные туда набросы, навесы», – сказал Генич.