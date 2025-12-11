Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас

Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас

Сегодня, 14:21
5

Комментатор Константин Генич оценил, как нападающий «Акрона» Артeм Дзюба мог бы влиться в игру «Зенита».

«Вот если бы Артeм Дзюба сейчас играл в «Зените», я думаю, что он бы сейчас забил больше за круг… В таком темпе, как они играют… В ЦСКА? Нет, под ЦСКА там надо прессинговать бегать, он бы там потерялся. А здесь, как играет «Зенит»…

Ну вот Семак говорит: большой объeм работы проделал Соболев. Мне кажется, в «Зените» не надо проделывать большой объeм работы. Там надо просто втыкать, там есть кому проделывать объeм работы. Вот Дзюба в плане подыгрыша, если бы там встал вот с этими игроками, отыгрался, пошeл в штрафную, ему выкатили – он на исполнение бы это сделал.

Я говорю, он мячей 8-10 за вот эту часть чемпионата точно бы забил. А так смотришь на «Зенит», вот эти подачи, постоянные туда набросы, навесы», – сказал Генич.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 передачи.
  • Форвард выступал за «Зенит» в 2015–2022 годах с перерывом на аренду в тульском «Арсенале» перед ЧМ-2018.

Еще по теме:
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон» 27
Генич определил лучшего игрока 1-й части сезона РПЛ 2
Генич охарактеризовал Кордобу двумя словами после его поведения с ЦСКА 11
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765452993
вроде, разбирается в футболе, а такую чушь несёт. зенит сейчас не играет по схеме навесов в штрафную. ничего дзюбастый не забил бы, халка с подачами уже нет. щас упор на глушенкова и энрике, двух братьев-близнецов, которые лупят из-за штрафной. зенит играет низом. а верхом - только если пожар какой-то, тогда на поле выпускают дельфинария и ерохина.
Ответить
Alemann
1765455037
Вот как-то параллельно что на Генича, что на Дзюбу.
Ответить
Давид59
1765459286
Геничу по барабану, что там в Зените творится. Он, похоже и смотрел-то пару игр. Схема , по которой Зенит сейчас играет - это в основном розыгрыш с выводом на удар либо Глушенкова, либо ещё кого-нибудь. Навесы себя сейчас не оправдывают. Кассьера совсем не забивает. Только, если Соболев появляется, тогда идёт заброс. Генич, как аналитик, меня разочаровал.
Ответить
BarStep
1765459722
Ну если это сказал сам Геныч, тогда да, 8-10, не меньше :)
Ответить
Главные новости
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
1
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
1
Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»
14:55
Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей
14:50
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
13:59
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Все новости
Все новости
«Спартак» раскрыл расписание зимних сборов
16:26
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Бывший тренер «Валенсии» готов возглавить «Спартак»
14:27
5
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Новое предложение «Локомотива» по Баринову назвали имитацией бурной деятельности
14:10
Газзаев предложил «Динамо» оставить Гусева
13:48
2
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
2
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
36
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
2
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
10
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
2
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
7
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
6
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
12
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 