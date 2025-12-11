«Локомотив» сделал новое предложение Баринову

«Локомотив» на этой неделе предложил полузащитнику Дмитрию Баринову новое улучшенное соглашение сроком на 4 года.
По нему капитан красно-зеленых будет получать больше всех в команде. «Локомотив» ждет ответ от Баринова.
- Баринов ранее отказывался от продления контракта с клубом. Сообщалось, что игрок намерен перейти в ЦСКА.
- Срок контракта хавбека с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что футболиста выкупят уже зимой.
- 29-летний Баринов в этом сезоне провел за красно-зеленых 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
