Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о трансферных планах клуба на зимнее трансферное окно.

«У «Спартака» достаточно сильный состав. По стоимости – состав номер 2. А если пробежаться по всем позициям, думаю, практически все игроки топ-2 или топ-3 на своих позициях в РПЛ.

Означает ли это, что мы полностью удовлетворены составом? Конечно, нет. Мы стремимся усилить определенные позиции. Вы видите, например, кто резко выстрелил за последние недели. Естественно, нам хочется, чтобы бэкап был такой же», – сказал Некрасов.