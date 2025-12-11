Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба

Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба

Сегодня, 13:35
4

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о трансферных планах клуба на зимнее трансферное окно.

«У «Спартака» достаточно сильный состав. По стоимости – состав номер 2. А если пробежаться по всем позициям, думаю, практически все игроки топ-2 или топ-3 на своих позициях в РПЛ.

Означает ли это, что мы полностью удовлетворены составом? Конечно, нет. Мы стремимся усилить определенные позиции. Вы видите, например, кто резко выстрелил за последние недели. Естественно, нам хочется, чтобы бэкап был такой же», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • По данным Transfermarkt, красно-белые по стоимости состава (140,9 миллиона евро) уступают в РПЛ только «Зениту» (186,1 миллиона евро).

Еще по теме:
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба 2
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли» 1
Кобелев дал совет «Спартаку» 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Некрасов Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БеZуМныЙ
1765449736
Опять понакупают неликвид за дорого, вместе с каким нибудь, никому не известным физруком и по кругу. Мантры, чемпионство и через год стыдно, ссаная тряпка для физрука.
Ответить
рылы
1765450023
короче, всё ясно, ничего не меняется. раньше спартаг как действовал? вот так же продолжит и сейчас. берут, высаживаются в африке, окружают пальмы, на которых крепко засели зулусы, вцепившись в них изо всех сил. скауты тарасятника начинают раскладывать вокруг бусы и пустые консервные банки. если зулус сам спускается за ними - мешок на голову и вяжут. если же зулус не спускается - то четверо скаутов начинают трясти пальму, чтобы зулус отвалился, а ещё четверо дежурят внизу с сачками. как только зулус упал - его сразу сачком - и в ящик! пару дырок просверлят, чтобы не задохнулся - и прямым рейсом в тарасофку! эта эффективная тактика позволила спартагу заполучить не один десяток игроков, чьих имён уже никто не вспомнит, и которые даже не знали, как выглядит мяч, и что с ним нужно делать.
Ответить
алдан2014
1765455892
Нужно голкипер,что бы спасал,и наконечник,что бы забивал. И можно пободаться с первой пятёркой. Может даже с Балтикой
Ответить
Главные новости
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
1
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
1
Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»
14:55
Экс-спартаковец Рассказов может перейти в топ-клуб РПЛ за 150 миллионов рублей
14:50
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Стала известна позиция саудовских клубов по трансферу Салаха
13:59
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Все новости
Все новости
«Спартак» раскрыл расписание зимних сборов
16:26
Газзаев отреагировал на выходки Талалаева
14:34
Бывший тренер «Валенсии» готов возглавить «Спартак»
14:27
5
Генич сказал, сколько голов забил бы Дзюба в «Зените» сейчас
14:21
6
Новое предложение «Локомотива» по Баринову назвали имитацией бурной деятельности
14:10
Газзаев предложил «Динамо» оставить Гусева
13:48
2
Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансферные планы клуба
13:35
4
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
4
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
2
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
36
Гендиректор «Спартака» рассказал о будущем клуба
12:27
2
Семин предложил ввести новое правило в матчах РПЛ
12:06
10
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
11:54
1
Кержаков рассказал о сорвавшемся трансфере в «ПСЖ»
11:40
1
Бородюк – о тренере для «Спартака»: «Поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли»
11:07
1
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Кобелев высказался о возможности назначения в «Динамо»
10:07
2
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
7
Кобелев дал совет «Спартаку»
09:26
2
Названы два клуба, которые интересуются Заболотным
09:02
6
Орлов спрогнозировал новое место работы Семака
00:38
12
Агент подробно высказался о желании Тюкавина уехать в Европу
00:01
4
Игрок «Динамо»: «Решил покинуть клуб из-за штаба Гусева»
Вчера, 23:48
2
Соснин объяснил феномен Дзюбы
Вчера, 23:39
Радимов вспомнил, как с помощью Адвоката обманул «Зенит» на деньги
Вчера, 23:28
2
Шалимов назвал команду РПЛ, которая играет «из последних сил»
Вчера, 23:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 