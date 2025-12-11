«Урал» объявил о назначении нового главного тренера

«Урал» назначил на пост главного тренера команды Василия Березуцкого.
«Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера «Урала» и решить главную задачу сезона – вернуться в РПЛ!» – говорится в сообщении клуба.
- 8 декабря «Урал» отправил в отставку главного тренера Мирослава Ромащенко.
- Команда занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 тура.
- В июне 43-летний Березуцкий покинул пост главного тренера «Сабаха». Ранее он работал помощником в «Витессе», ЦСКА, «Краснодаре» и «Шанхай Шэньхуа».
Источник: официальный сайт «Урала»