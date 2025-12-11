Президент «Урала» объяснил назначение Березуцкого

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера.

«Остановились на кандидатуре Василия, потому что решили, что он нам поможет решить задачу. Он знает, как выигрывать, работал с большими тренерами, сам работал главным тренером. Мы с ним долго разговаривали, и его программа нам очень понравилась.

Если он выполнит задачу, мы будем сотрудничать с ним дальше. Мы считаем, что выбрали одного из лучших молодых специалистов, который сможет нам помочь», – сказал Иванов.