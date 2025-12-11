Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Березуцкий прокомментировал назначение в «Урал»

Сегодня, 12:15
1

Новый главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о клубе.

«Рад стать частью такого замечательного клуба как «Урал»!

Провeл несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой –Академия, «Екатеринбург Арена» и скажу так: всe на достойном уровне!

Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», – сказал Березуцкий.

  • О назначении 43-летнего специалиста было объявлено сегодня, 11 декабря.
  • Команда занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 тура.

Еще по теме:
«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
Раскрыт новый тренер «Урала» 1
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
Источник: телеграм-канал ФК «Урал»
Россия. PARI Первая лига Урал Березуцкий Василий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765445259
ну ещё бы он сказал иначе. даже смысла не вижу в этих мусорных новостях. все журналисты, конечно, хотят трэша и расчленёнки, чтобы он обосрал город - и тогда можно будет долго смаковать и публиковать ещё больше мусора в течение месяца, а то и двух. не повезло вам. сочувствую.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» сделал новое предложение Баринову
13:21
Гаджиев отреагировал на информацию о приходе Керимова в махачкалинское «Динамо»
13:11
Газзаев сказал, усилит ли Баринов ЦСКА
13:00
«Локомотив» определился с трансферной стратегией по легионерам
12:51
Генич назвал глупейшее решение арбитра в матче «Зенит» – «Акрон»
12:39
18
В «Реале» приняли решение по Алонсо
11:18
4
«Локомотив» подпишет игрока в середину поля, выбрав из 4 кандидатов
10:50
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Селюк – о Баринове: «Пытался нагреть свой клуб на деньги»
09:51
6
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
09:38
Все новости
Все новости
Березуцкий прокомментировал назначение в «Урал»
12:15
1
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Раскрыт новый тренер «Урала»
00:26
1
Тренер «Факела» заявил, что команда по ряду показателей соответствует лидерам РПЛ
00:20
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
Вчера, 16:54
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
Вчера, 16:07
3
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
Вчера, 13:58
1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
Вчера, 09:28
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
Вчера, 00:45
2
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
9 декабря
3
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
9 декабря
1
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
9 декабря
16
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
«Урал» объявил об отставке главного тренера
8 декабря
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода
7 декабря
3
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
6 декабря
Фото«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
5 декабря
1
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
5 декабря
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
5 декабря
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
5 декабря
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Гоцук близок к уходу из «Серика» – он ведет переговоры с российским клубом
2 декабря
ФотоПарфенов возглавил клуб Первой лиги
1 декабря
5
Лидер Первой лиги оторвался на 7 очков перед зимним перерывом, «Торпедо» покинуло зону вылета
30 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 