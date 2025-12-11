Березуцкий прокомментировал назначение в «Урал»

Новый главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о клубе.
«Рад стать частью такого замечательного клуба как «Урал»!
Провeл несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой –Академия, «Екатеринбург Арена» и скажу так: всe на достойном уровне!
Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», – сказал Березуцкий.
- О назначении 43-летнего специалиста было объявлено сегодня, 11 декабря.
- Команда занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 тура.
Источник: телеграм-канал ФК «Урал»