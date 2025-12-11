Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Газзаева на новую работу Березуцкого

Сегодня, 17:51

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Василия Березуцкого в «Урал».

«Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. Потом он успешно начал свою тренерскую деятельность в штабе Леонида Слуцкого. Работал самостоятельно в Азербайджане.

Сейчас Березуцкий возглавил «Урал», у которого задача одна – выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится. У него большой опыт работы с разными тренерами за время игровой карьеры. Поэтому я вижу у него только позитивные перспективы», – сказал Газзаев.

  • О назначении 43-летнего специалиста было объявлено сегодня, 11 декабря.
  • «Урал» занимает 2-е место в Первой лиге с 41 очком после 21 тура.
  • Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский «Сабах».

Еще по теме:
Президент «Урала» объяснил назначение Березуцкого
Березуцкий назвал свою задачу в «Урале» 2
«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. PARI Первая лига Урал Газзаев Валерий Березуцкий Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» в матче с «Атлетиком»
18:31
2
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
18:12
Новая информация по воспитаннику «Зенита» Саусю в «Спартаке»
18:05
3
ВидеоДети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
17:26
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» «еле ползает» и «играет, как ветераны»
17:08
7
Бубнов высказался о поведении Кордобы
17:00
4
ФотоМесси откроет себе памятник в Индии
16:42
«Локомотив» провел встречу с представителями Баринова
16:18
3
Стало известно, сколько матчей есть у Алонсо на исправление ситуации в «Реале»
16:05
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко
15:47
3
Все новости
Все новости
Реакция Газзаева на новую работу Березуцкого
17:51
Президент «Урала» объяснил назначение Березуцкого
15:11
Тренер «Факела» ответил на мнение, что Воронеж – это колхоз
14:41
ФотоБерезуцкий назвал свою задачу в «Урале»
12:15
2
Фото«Урал» объявил о назначении нового главного тренера
10:32
Раскрыт новый тренер «Урала»
00:26
1
Тренер «Факела» заявил, что команда по ряду показателей соответствует лидерам РПЛ
00:20
Президент «Урала» прокомментировал переговоры с Березуцким
Вчера, 16:54
ВидеоВ Воронеже сносят легендарный ЦСП
Вчера, 16:07
3
Кержаков одним словом отреагировал на информацию о назначении в «Урал»
Вчера, 13:58
1
Кержаков остался претендентом на пост главного тренера «Урала»
Вчера, 09:28
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
Вчера, 00:45
2
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
9 декабря
4
Стало известно, почему Кержаков не возглавит «Урал»
9 декабря
1
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
9 декабря
17
ФотоСтудент из Бенина назвал сына в честь «Факела»
8 декабря
5
Российский клуб подтвердил переговоры с Березуцким
8 декабря
2
Президент «Урала» Иванов объяснил уход Ромащенко из клуба
8 декабря
«Урал» объявил об отставке главного тренера
8 декабря
Ташуев близок к возвращению к работе спустя полгода
7 декабря
3
Ромащенко прокомментировал неожиданное увольнение из «Урала»
6 декабря
Фото«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
5 декабря
1
Ромащенко написал прощальное письмо после ухода из «Урала»
5 декабря
2
Стало известно, кто возглавит «Урал» – тренера порекомендовал клубу Мутко
5 декабря
7
«Урал» уволил Ромащенко – клуб идет вторым в Первой лиге
5 декабря
16
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
4 декабря
1
Василий Березуцкий близок к назначению в российский клуб
4 декабря
7
Известен кандидат на пост главного тренера «Урала» вместо Ромащенко
3 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 