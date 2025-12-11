Реакция Газзаева на новую работу Березуцкого

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о назначении Василия Березуцкого в «Урал».

«Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. Потом он успешно начал свою тренерскую деятельность в штабе Леонида Слуцкого. Работал самостоятельно в Азербайджане.

Сейчас Березуцкий возглавил «Урал», у которого задача одна – выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится. У него большой опыт работы с разными тренерами за время игровой карьеры. Поэтому я вижу у него только позитивные перспективы», – сказал Газзаев.