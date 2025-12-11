Смородская сказала, кого бы назначила тренером «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала «Спартаку» утвердить Вадима Романова главным тренером команды.

– Как считаете, кто будет главным тренером «Спартака»?

– Я бы утверждала Романова. Они уже несколько раз ошиблись. Так что пусть попробуют сейчас своего тренера.

– То есть Романов внушает доверие?

– Считаю, что пока да.