Смородская сказала, кого бы назначила тренером «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала «Спартаку» утвердить Вадима Романова главным тренером команды.
– Как считаете, кто будет главным тренером «Спартака»?
– Я бы утверждала Романова. Они уже несколько раз ошиблись. Так что пусть попробуют сейчас своего тренера.
– То есть Романов внушает доверие?
– Считаю, что пока да.
- Вадим Романов с 11 ноября исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
- «Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в РПЛ после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»