Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета

На стадионе клуба «Хака» в городе Валкеакоски произошел пожар, в результате которого сгорела одна из трибун.

Также в результате инцидента на арене «Техтаан Кенття» пострадал искусственный газон.

Полиция обнаружила доказательства того, что на месте происшествия находились трое несовершеннолетних младше 15 лет, когда начался пожар.

Один из них признался в поджоге предмета, который впоследствии вызвал возгорание на трибуне.

Согласно финскому законодательству, лицам, не достигшим 15-летнего возраста, не грозит уголовную ответственность. Однако это не освобождает их от обязательства возместить причиненный ущерб, поскольку для такого наказания минимальный возраст не установлен.