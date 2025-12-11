Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета

Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета

Сегодня, 17:26
4

На стадионе клуба «Хака» в городе Валкеакоски произошел пожар, в результате которого сгорела одна из трибун.

Также в результате инцидента на арене «Техтаан Кенття» пострадал искусственный газон.

Полиция обнаружила доказательства того, что на месте происшествия находились трое несовершеннолетних младше 15 лет, когда начался пожар.

Один из них признался в поджоге предмета, который впоследствии вызвал возгорание на трибуне.

Согласно финскому законодательству, лицам, не достигшим 15-летнего возраста, не грозит уголовную ответственность. Однако это не освобождает их от обязательства возместить причиненный ущерб, поскольку для такого наказания минимальный возраст не установлен.

  • «Хака» – 9-кратный чемпион Финляндии и 12-кратный обладатель Кубка страны.
  • Полтора месяца назад команда вылетела из высшего дивизиона – Вейккауслиги, заняв последнее 12-е место в турнире.

Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию 3
Определился чемпион Финляндии 1
Источник: Yle
Финляндия. Вейккауслига Хака
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1765467341
На Закрывашке надо это иметь ввиду. Скоро терпение у их болельщиков лопнет. Гыгыгы
Ответить
MaxRnD
1765468136
Это были онижедети, им можно
Ответить
Спартач80
1765468696
Зениту приготовиться...
Ответить
Интерес
1765468724
Добропорядочные будущие члены всего, включая Евросоюз.Будут учить нас культуре, лет через десять.
Ответить
  • Читайте нас: 