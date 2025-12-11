Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета

На стадионе клуба «Хака» в городе Валкеакоски произошел пожар, в результате которого сгорела одна из трибун.
Также в результате инцидента на арене «Техтаан Кенття» пострадал искусственный газон.
Полиция обнаружила доказательства того, что на месте происшествия находились трое несовершеннолетних младше 15 лет, когда начался пожар.
Один из них признался в поджоге предмета, который впоследствии вызвал возгорание на трибуне.
Согласно финскому законодательству, лицам, не достигшим 15-летнего возраста, не грозит уголовную ответственность. Однако это не освобождает их от обязательства возместить причиненный ущерб, поскольку для такого наказания минимальный возраст не установлен.
- «Хака» – 9-кратный чемпион Финляндии и 12-кратный обладатель Кубка страны.
- Полтора месяца назад команда вылетела из высшего дивизиона – Вейккауслиги, заняв последнее 12-е место в турнире.
Источник: Yle