Кокко: «Провел лишь один товарищеский матч за Финляндию, так что могу играть за Россию»

Нападающий финского клуба «РоПС» Александр Кокко заявил, что готов играть за сборную России. Кокко, который имеет и финское, и российское гражданства, стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Финляндии.

– Вы всю карьеру играете в Финляндии. Почему?

– Ох, больная тема. Всегда, когда я уже почти перехожу в новый клуб, возникает какая-то проблема. Был на просмотре в «Метце». Президент дал добро, а через три дня клуб подписал контракт с Вильтором.

То же самое было в «Бетисе» – приехал, понравился, договорился, а затем вместо меня купили Рикарду Оливейру. Этой зимой был на просмотре в «Санкт-Галлене», но у них, как я понял, не хватило денег на трансфер.

– А Россия?

– Два года назад был на сборах с «Томью». Не подошел – тренер сказал, что им нужен форвард на две головы выше. А год назад велись переговоры с «Ростовом», но на этом все закончилось.

– Из РФС с вами кто-нибудь когда-нибудь связывался?

– Никогда. Хотя я все еще могу играть за сборную России. Провел только один товарищеский матч за национальную команду Финляндии этой зимой.

Но мне нужно играть в России – тогда, может быть, заметят. Я не против – адаптироваться не надо, по-русски говорю, даже материться умею.

За Премьер-лигой слежу – почти все матчи «Зенита» смотрю. Халк – красавец. Каждый раз, когда вижу его игру, думаю: «Смог бы он так играть в финской лиге?». Вот бы с ним сыграть! – сказал Кокко.