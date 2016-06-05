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  • Кокко: «Провел лишь один товарищеский матч за Финляндию, так что могу играть за Россию»

Кокко: «Провел лишь один товарищеский матч за Финляндию, так что могу играть за Россию»

5 июня 2016, 01:33
7

Нападающий финского клуба «РоПС» Александр Кокко заявил, что готов играть за сборную России. Кокко, который имеет и финское, и российское гражданства, стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Финляндии.

– Вы всю карьеру играете в Финляндии. Почему?

– Ох, больная тема. Всегда, когда я уже почти перехожу в новый клуб, возникает какая-то проблема. Был на просмотре в «Метце». Президент дал добро, а через три дня клуб подписал контракт с Вильтором.

То же самое было в «Бетисе» – приехал, понравился, договорился, а затем вместо меня купили Рикарду Оливейру. Этой зимой был на просмотре в «Санкт-Галлене», но у них, как я понял, не хватило денег на трансфер.

– А Россия?

– Два года назад был на сборах с «Томью». Не подошел – тренер сказал, что им нужен форвард на две головы выше. А год назад велись переговоры с «Ростовом», но на этом все закончилось.

– Из РФС с вами кто-нибудь когда-нибудь связывался?

– Никогда. Хотя я все еще могу играть за сборную России. Провел только один товарищеский матч за национальную команду Финляндии этой зимой.

Но мне нужно играть в России – тогда, может быть, заметят. Я не против – адаптироваться не надо, по-русски говорю, даже материться умею.

За Премьер-лигой слежу – почти все матчи «Зенита» смотрю. Халк – красавец. Каждый раз, когда вижу его игру, думаю: «Смог бы он так играть в финской лиге?». Вот бы с ним сыграть! – сказал Кокко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Финляндия. Вейккауслига РоПС
Комментарии (7)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465080706
Возьмем Стафила, Кокко и будет полный Нойштедтер.
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Недовольный
1465081419
Кокко-в честь кокошки фамилию получил наверное....
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VITPO
1465083577
Тут даже и обсуждать нечего.
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zadira56
1465093985
Человек в "Зенит" к Халку хочет)
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hjvfybcn
1465107013
"Претендент" в сборную не подошёл ни Ростову ни Томи)))
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Black Giz
1465118207
Господи, ты то еще кто?
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Persona_non_Grata
1728070606
"За Премьер-лигой слежу – почти все матчи «Зенита» смотрю. Халк – красавец." - по моему этим всё сказано ! )))...
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